06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 02:52:11
Doğum için gün sayıyor
Şef Mehmet Özer’den boşandıktan sonra Pedro De Noronha ile evlenen başarılı model Tülin Şahin, önceki gün Zincirlikuyu’daki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
Anne olmak için gün sayan Şahin, tek başına geldiği AVM’de yazlık alışveriş yaptı. Çıkışta kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Şahin, “Bebeğimi kucağıma almayı sabırsızlıkla bekliyorum. Beşinci ayı dolduracağız. Çok şükür her şey gayet yolunda” dedi.
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