Doğum için gün sayıyor

Anne olmak için gün sayan Şahin, tek başına geldiği AVM’de yazlık alışveriş yaptı. Çıkışta kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Şahin, “Bebeğimi kucağıma almayı sabırsızlıkla bekliyorum. Beşinci ayı dolduracağız. Çok şükür her şey gayet yolunda” dedi.