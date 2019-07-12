Doğum heyecanı

Önceki gün sosyal medya hesabından heyecanla beklediğini söyleyen bir paylaşım yapan Şahin, “Gün sayıyorum” ifadelerini kullanarak “Yat yat bıktım valla. Bildiğiniz gibi değil, gün sayıyorum. Ben diyeyim 6, siz deyin son 5 gün...” yorumunu yazdı.

PANİK YAPMIŞTI



Aynı heyecanı paylaşan Berkay ise geçtiğimiz hafta, son model spor aracıyla emniyet şeridine girmişti. Daha sonra açıklama yapan şarkıcı, “Eşim aradığı için panikledim ve eşimin yanına gitmek için her yolu denedim” demişti.