Doğum gününde yılın gafı

İlk önce sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapan Akçıl, gün içinde de eşine küçük sürprizler organize etti. Defalarca kez pasta kesen ve Kıratlı’yla gece eğlencesine çıkan Akçıl, bir sürpriz de orada yapmak istedi. Alaçatı’da eğlence mekanında eğlenirken bulundukları masaya pasta getirten Akçıl, arka planda çalan Hande Yener şarkısını hiç hesaba katmadı.

Bir dönem aşk yaşadığı Hande Yener’in şarkısı eşliğinde eşinin doğum gününü kutlayan müzisyen, eğlenceli başlayan gecede soğuk rüzgarların esmesine neden oldu. Kıratlı ise durumu fark etti ama kameralar kayıtta olduğu için bozuntuya vermedi.