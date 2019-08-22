Doğum gününde gerginlik

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı’nın bebekleri 1 yaşına girdi. Kızları için parti veren çiftin, gergin anları ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. 2 sene önce nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin sık sık sosyal medyadan birbirlerine aşklarını dile getirmeleriyle dikkat çekiyor. Fakat, önceki gün doğum gününde kameralara gergin şekilde yansıdılar. Görüntülerde, Caner Erkin, kızı Mihran’ı kolunu tutmak istediğinde Şükran Ovalı gergin şekilde kucağında olan çocuğunu başka yöne doğru çeviriyor ve yüzü birden asılıyor. Çiftin bu hali, ‘İkilinin arasında gerginlik mi var?’ sorularını akıllara getirdi. Kutlamaya katılanlar durum karşısında şoke olurken, sosyal medya kullanıcıları ‘Caner’in kaderi bu, hep ezilen taraf’, ‘Caner kukla gibi’ şeklinde yorumlar yaptı. Çifte yakın isimlerden oyuncu Enis Arıkan ise doğum günü partisine katılamadığı ancak akşam evlerine gittiğini söyleyerek aralarında bir sorunun olmadığını belirtti.

"AŞK KIZI"

Kızının yeni yaşını Instagram hesabından kutlayan Caner Erkin, “Yeri dolacak bir söz bilmiyorum. Tek bildiğim son nefesime kadar seni çok seveceğim. Aşk kızı, can parçam Mihran Ela’m iyi ki doğdun babam” dedi.