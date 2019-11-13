Doğum gününde fotoğraf sürprizi

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can'la 1.5 yıldır birlikte olan güzel oyuncu, Özer’in doğum gününde Instagram'da bir paylaşım yaparak ‘İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın’ yazdı. Mithat Can daha sonra annesi Sezen Aksu, sevgilisi Alina Boz, yakın arkadaşı Tarhan Telli ve sevgilisi Ivana Sert'le 38’inci yaş gününü kutladı. Güzel oyuncu önceki gün bir röportajda 'Evlenmeyi, güzel bir ailemin olmasını çok istiyorum' şeklinde demeç vermişti.