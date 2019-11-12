Doğum gününde güldüren anı

Usta oyuncunun eşi Gül Sunal, oğulları Ali'nin bir anısını anlatarak herkesi güldürdü. Tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan eşiyle her zaman gurur duyduğunu söyleyen Gül Sunal, oğlu Ali'yle ilkokul yıllarında yaşadığı diyaloğu şu sözlerle anlattı:

'BAKKAL GAZİ' DİYORDU

“İneğin çocuğu' diye çok dalga geçiyorlardı. Bitişiğimizde lise var, sürekli Kemal ile arkamızdan “Mö mö” diye bağırıyorlardı. Kemal bozulmazdı ama çocuklar içerliyormuş demek ki... Bir gün Ali okuldan geldi, çantasını yere attı, 'Hepsi senin suçun!' dedi. Anlamadım. 'Cüneyt Arkın ile evlenebilirdin' dedi. Ona 'Bakkal Gazi' diyordu. O güçlü ya, o yüzden onunla evlenmemi istiyordu.'' Gül Sunal'ın anısı duyanları gülümsetirken, kızı Ezo Sunal da sosyal medya paylaşımıyla duygulandırdı. Babasını öperken çekilen bir fotoğrafı paylaşan Ezo Sunal, “Ne kadar güzel bir gün... Bu fotoğraftaki gibi yanaklarından öperek kutlamak çok isterdim... Ama 19 yıl sonra hala bütün Türkiye birlikte kutluyoruz doğum gününü, bu muhteşem bir sevgi... İyi ki doğmuş Kemal Sunal...” notunu düştü.