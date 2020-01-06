06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:02:48
Doğu Demirkol ile Farah Zeynep Abdullah aşkında mutsuz son
'Tutunamayanlar' dizisiyle ekranda olmaya hazırlanan Doğu Demirkol ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın mutlulukları kısa sürdü.
Bilgen BÜLBÜL
Geçtiğimiz ay ilk kez görüntülenen çift, ayrılma kararı aldı. İki ünlü isim, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini silerek ilişkilerinde geri dönüşün olmayacağını gözler önüne serdi. Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisi Doğu Demirkol'u anneannesiyle tanıştırmıştı.
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