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25 Aralık 2019 Çarşamba 11:59:18 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:00:25

Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir Demet Özdemir kaç yaşında?

Heyecanla beklenen dizi Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Dizinin başrol oyuncularından Demet Özdemir ve Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakteri merak konusu oldu. Gerçek bir hayat hikayesininin anlatıldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi TV8 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. İzleyiciler "Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir Demet Özdemir kaç yaşında?" sorularının yanıtını araştırıyor. Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep karakteri ve Doğduğun Ev Kaderindir Demet Özdemir hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor...

TV8 ekranlarında bugün yayın hayatına başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Güçlü kadrosu ile dikkkat çeken dizinin başrol oyuncularından Demet Özdemir ve Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakteri iel ilgili aramalar yapılıyor. Gerçek bir hayat hikayesininin anlatıldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi "Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep kimdir? Doğduğun Ev Kaderindir Demet Özdemir kaç yaşında?" sorularının yanıtını araştırıyor. Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep karakteri ve Doğduğun Ev Kaderindir Demet Özdemir hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR ZEYNEP KİMDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep 20’li yaşların sonuna gelmiş ancak aradığı aşkı bulamamış güzel bir kızdır. Zeynep’in evlilik ile ilgili korkuları vardır; zaten hayat mücadelesi vermekten aşk aklına bile gelmemiştir. Çocukken yaşadığı acılar bir an olsun aklından çıkmamaktadır. 

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992’de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul’a taşındı. Özdemir, bir röportajda babasıyla ilişkisi hakkında “Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır.” demişti.

Bengü’nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları’nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.

Mustafa Sandal’ın “Ateş Et ve Unut” adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv’de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide “Aylin” karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide “Alya” karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise “Demet” karakterini canlandırmıştır. Star TV’de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide “Aslı” karakterini canlandırmıştır.

Bengü’nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynamıştır. 2016 Haziran ayından itibaren Fox Tv de yayınlanmış olan No:309 adlı dizide “Lale” karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Burak Aksak’ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans
Ediyorsun filminde “Aysel” karakterini canlandırmıştır.

2018-2019 yıllarında Star Tv’de yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide “Sanem” karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Ortadoğunun en prestijli ödül töreni Murex D’or Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

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