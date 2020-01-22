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22 Ocak 2020 Çarşamba 15:59:21 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 16:00:58

Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölüm fragmanı yayında mı? Doğduğun Ev Kaderindir izleme linki

Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölüm fragmanı yayında mı? merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam 3. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizi hayranları bu akşamki bölümü heyecanla bekliyor. Gerçek bir hayat öyküsünün anlatıldıldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde iki hayatı arasında sıkışıp kalan, Mehdi ile evlenen Zeynep'in ne yapacağı merak ediliyor. İzleyiciler haftaya yayınlanacak 4. bölüm fragmanını da bekliyor. Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölüm fragmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir izleme linki haberimizde...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam 3. bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Dizi hayranları bu akşamki bölümü heyecanla bekliyor. Gerçek bir hayat öyküsünün anlatıldıldığı dizi yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlandı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde iki hayatı arasında sıkışıp kalan, Mehdi ile evlenen Zeynep'in ne yapacağı merak ediliyor. İzleyiciler haftaya yayınlanacak 4. bölüm fragmanını da bekliyor. Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölüm fragmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir izleme linki haberimiz içerisinde yer alıyor. 

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İZLEME LİNKİ
 

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HİKAYESİ NE?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

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