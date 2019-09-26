Doğayla baş başa kalacak

The Savoy Ottoman Otel'de sahne öncesi gazetecilerle buluşan Peker, bundan böyle Safranbolu’da çiftliğinde yaşayacağını dile getirdi. Hayvanlar ve doğayla dolu bir dünya hayat kurmaya hazırlanıyorum” diyen Peker, “Yuvamın kapısı herkese açık olacak” diye de ekledi. Müzik çalışmalarına da devam ettiğini söyleyen şarkıcı, yeni şarkısı “Asil” için klip çektiğini söyledi.