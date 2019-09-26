26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:50:18
Doğayla baş başa kalacak
Usta popçu Hakan Peker önceki akşam Kıbrıs'ta sevenlerine müzik ziyafeti çekti.
The Savoy Ottoman Otel'de sahne öncesi gazetecilerle buluşan Peker, bundan böyle Safranbolu’da çiftliğinde yaşayacağını dile getirdi. Hayvanlar ve doğayla dolu bir dünya hayat kurmaya hazırlanıyorum” diyen Peker, “Yuvamın kapısı herkese açık olacak” diye de ekledi. Müzik çalışmalarına da devam ettiğini söyleyen şarkıcı, yeni şarkısı “Asil” için klip çektiğini söyledi.
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