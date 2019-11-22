Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan taciz edildi
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan, savcılığa başvurarak kurum maili üzerinden konuştuğu şahsın yıllar önce kendisine içeriğinde sahte kimlik ve pasaportların bulunduğu bir koli gönderdiğini, koli sonrası tedirginlik yaşadığını fakat şahsın hasta olduğunu öğrendiği için şikayetçi olmadığını anlattı. Yıllar sonra aynı şahsın bu kez de kendisine cinsel içerikli mesajlar atarak kaçırmakla tehdit ettiğini belirtti. Doğan’ın ihbarı sonrası şahıs hakkında dava açıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan, geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Doğan, yıllar önce kendisine kurumsal mail üzerinden bir ileti geldiğini, ileti göndericisiyle kurum için mailleştiğini kaydetti. Mailleşmelerinin cinsel taciz boyutuna geldiğini ifade eden Doğan, ardından kendisine mail atan şahsın, kuruma bir koli gönderdiğini anlattı.
KARGOYLA KORKUTTU
Koli içerisinde kimlik, pasaport, resim, plaka vb. gibi özel eşyalar olduğunu gören Doğan, polis merkezine başvurarak durumu beyan edip, koliyi iade etti. Polisin yaptığı araştırmada şahsın Ankara'da ikamet ettiği, ailesinin ise Kağıthane'de ikamet ettiğini tespit edildi. İfadesine başvurulan abi, koli gönderen kardeşi O.K.'nin ileri derecede şizofren olduğu ifade ederek, Hanzade Doğan'dan özür diledi. Bunun üzerine Doğan, olayla ilgili şikayetçi olmadı.
YILLAR SONRA AYNI KİŞİ
Fakat, şahıs aradan geçen 4 yıl sonra bu kez de cinsel içerikli ve tehdit içeren mesajlar göndermeye başladı. Doğan'a cinsel saldırıda bulunacağını ve kaçıracağını ifade eden mailler ardından bu kez savcılığa başvuran Hanzade Doğan, şahsın cezalandırılmasını istedi. Doğan, 'Tump Towers'a gelip, snei bulacağım, Benim olacaksın!' şeklinde gelen maillerin çıktısını delil olarak sundu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan O.K., mailleri attığını kabul etti.
DAVA AÇILDI
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, O.K. hakkında, 'Cinsel taciz, tehdit ve hakaret' iddiasıyla dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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