Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan taciz edildi

Sabah'ta yer alan habere göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan, geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Doğan, yıllar önce kendisine kurumsal mail üzerinden bir ileti geldiğini, ileti göndericisiyle kurum için mailleştiğini kaydetti. Mailleşmelerinin cinsel taciz boyutuna geldiğini ifade eden Doğan, ardından kendisine mail atan şahsın, kuruma bir koli gönderdiğini anlattı.

KARGOYLA KORKUTTU

Koli içerisinde kimlik, pasaport, resim, plaka vb. gibi özel eşyalar olduğunu gören Doğan, polis merkezine başvurarak durumu beyan edip, koliyi iade etti. Polisin yaptığı araştırmada şahsın Ankara'da ikamet ettiği, ailesinin ise Kağıthane'de ikamet ettiğini tespit edildi. İfadesine başvurulan abi, koli gönderen kardeşi O.K.'nin ileri derecede şizofren olduğu ifade ederek, Hanzade Doğan'dan özür diledi. Bunun üzerine Doğan, olayla ilgili şikayetçi olmadı.

YILLAR SONRA AYNI KİŞİ

Fakat, şahıs aradan geçen 4 yıl sonra bu kez de cinsel içerikli ve tehdit içeren mesajlar göndermeye başladı. Doğan'a cinsel saldırıda bulunacağını ve kaçıracağını ifade eden mailler ardından bu kez savcılığa başvuran Hanzade Doğan, şahsın cezalandırılmasını istedi. Doğan, 'Tump Towers'a gelip, snei bulacağım, Benim olacaksın!' şeklinde gelen maillerin çıktısını delil olarak sundu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan O.K., mailleri attığını kabul etti.

DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, O.K. hakkında, 'Cinsel taciz, tehdit ve hakaret' iddiasıyla dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.