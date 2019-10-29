29 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 23:57:48
Doğa aşığı
Eşiyle birlikte eylül ayında Karadeniz taraflarına giderek burada kamp kuran Kadir Doğulu, fırsat buldukça kendisini tabiat ananın huzurlu kollarına bırakıyor.
Hafta sonu için yine benzer bir kamp kaçamağı gerçekleştiren Kadir Doğulu, yanına köpeklerini aldığı bu rahatlatıcı gezintiye dair fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.
Paylaştığı karelerden kampına köpeklerini de götürdüğü anlaşılan Doğulu’nun bu fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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