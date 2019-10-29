Doğa aşığı

Hafta sonu için yine benzer bir kamp kaçamağı gerçekleştiren Kadir Doğulu, yanına köpeklerini aldığı bu rahatlatıcı gezintiye dair fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.

Paylaştığı karelerden kampına köpeklerini de götürdüğü anlaşılan Doğulu’nun bu fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.