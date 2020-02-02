DJ Kerimcan Durmaz, yöresel kıyafet giyip kalça dansı yaptı!

DJ'lik yapmanın yanı sıra kısa bir süre önce YouTube kanalı açarak içerik üretmeye başlayan fenomen Kerimcan Durmaz, yeni bir video paylaştı. Yılbaşına yurt dışında giren fenomen, neredeyse her videosunda olduğu gibi son videosunda da kalça dansıyla adından söz ettirdi.

YÖRESEL KIYAFET GİYDİ

Bir süre önce YouTube kanalı açarak orada günlük yaşantısını paylaşan DJ Kerimcan Durmaz, dün yayınladığı videosunda Amsterdam'da yaşadıklarını paylaştı. Amsterdam'da bir balıkçı köyünü ziyaret eden Kerimcan, yöresel kıyafetlerin olduğu bir dükkana girerek kıyafet denedi. Eteği andıran bir kıyafet giyen Kerimcan Durmaz, dükkandan dışarı çıkarak herkesin içinde kalça dansı yaptı. Kerimcan aynı zamanda yanındaki arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Yöresel kıyafetleriyle eğlenceli anlar yaşayan Durmaz, bir ara da roman havası oynadı.

KADINLARLA DANS ETMİŞTİ

Bir ay önce de Los Angelas'tan video paylaşan Kerimcan Durmaz, cadde üzerinde yürürken yanında geçen vatandaşlarla sohbet etmişti. Kendisini tanıyanlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Durmaz, bir ara yanına gelen kadınlarla kalça dansı yapmıştı. Neredeyse her videosunda kalça dansı yapan Durmaz, New York metrosunda da direğe sarılarak dans etmişti.