Dizi için Ordu'ya taşınma kararı aldı

Ordu’da Süreç Film tarafından çekilecek olan dizide İsmail Demirci ve Aslıhan Güner oynayacak. Güner, dizi için Ordu’ya taşınıyor. Dizi çekimleri boyunca Ordu’da kalacağı öğrenilen Güner, oturmak için otel yerine ev arayışına girdi. İki düşman ailenin hikayesinin anlatılacağı dizinin çekimleri ağustos ayında başlayacak.

Ordu'da Ev Aramaya Başladı!

Dizi çekimleri boyunca Ordu'da kalacağı öğrenilen Aslıhan Güner oturmak için ev arayışına başladı.

Kuzey Yıldızı adı verileceği belirtilen yeni dizinin kadın başrol oyuncusu seçilmeyi başaran Aslıhan Güner dizi süresince Ordu'da kalmaya karar verdi.