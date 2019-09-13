Dizi heyecanı

Arkadaşı Gökhan Göz’le yemek yiyip çıkışta birlikte poz veren yakışıklı oyuncu, “Şampiyon” adlı yeni bir diziye başladık.

Onun heyecanı var üzerimde. Çok güzel bir dizi oldu. Oradaki rolümden ötürü de kendime dikkat ediyorum ve düzenli spor yapıyorum” dedi.