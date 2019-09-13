13 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 03:22:57
Dizi heyecanı
Oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Kartal’da alışveriş merkezinde görüntülendi.
Arkadaşı Gökhan Göz’le yemek yiyip çıkışta birlikte poz veren yakışıklı oyuncu, “Şampiyon” adlı yeni bir diziye başladık.
Onun heyecanı var üzerimde. Çok güzel bir dizi oldu. Oradaki rolümden ötürü de kendime dikkat ediyorum ve düzenli spor yapıyorum” dedi.
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