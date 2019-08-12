12 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:47:02
Diva'ya özendi
İş adamı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğa ve modelliğe ara veren Yasemin Özilhan, tarzıyla Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’a benzetildi.
Yaz tatilini Bodrum’da geçiren Özilhan, kaynak gözlüğüne benzeyen gözlükle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Gözlüğe 2 bin 500 lira verdiği ortaya çıkan Özilhan, akıllara geçtiğimiz yıl taktığı büyük gözlükle çok konuşulan Diva’yı getirdi.
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