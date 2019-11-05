05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 19:03:30
Diva'ya nazar değdi
Önceki gün Şişli'deki bir mekanda sahneye çıkan Bülent Ersoy'un elindeki morluklar herkesi korkuttu.
Geçtiğimiz hafta çok hastalandığını söyleyen Ersoy, 'Nazar değdirdiler bana. Hastalandım, dudağım patladı. Uçuk çıktı. Dudaklarım sanki az küçüktü, şimdi iyice büyüdü' diyerek esprili şekilde veryansın etti. Fakat usta sanatçının ellerinin neden morardığı öğrenilemedi.
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