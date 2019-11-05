Diva'ya nazar değdi

Geçtiğimiz hafta çok hastalandığını söyleyen Ersoy, 'Nazar değdirdiler bana. Hastalandım, dudağım patladı. Uçuk çıktı. Dudaklarım sanki az küçüktü, şimdi iyice büyüdü' diyerek esprili şekilde veryansın etti. Fakat usta sanatçının ellerinin neden morardığı öğrenilemedi.