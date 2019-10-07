Diva'ya devetüyünden koltuk

Bülent Ersoy, önceki akşam Şişli’de bir mekanda sahne aldı. Kış sezonunu açan Diva performansının öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin, mekanın sahibi polemiğini sorması üzerine açıklama yapan Diva, “Ben mekanın sahibi, sahibesi laflarını pek sevmem, neyin ne olduğu belli zaten Allah'a şükürler olsun” dedi. Kendisi için özel hazırlanan koltuktan da bahseden Bülent Ersoy, “Pahalı kadınım hayatım. Koltuğum da devetüyü, bugüne özel olarak bunu layık gördüm. Kıyafetime göre vizon rengi olsun istedim” şeklinde konuştu. Her zaman şık ve pahalı aksesuar kullanmayı seven Diva, parmağında bulunan özel yapım yüzükle dikkat çekti. Ersoy'un, yüzüğü 100 bin dolara aldığı öğrenildi.

Miami Yolcusu

Ünlü sosyetik Süreyya Yalçın da Bülent Ersoy’u dinlemeye gelenler arasındaydı. Yalçın sahne öncesi kulisinde ziyaret ettiği Diva’yı Miami’deki evlerine davet etti. Konuyla ilgili düşüncelerini söyleyen Bülent Ersoy, “ Süreyya kulisime geldi. Miami’ye davet ediyorlar beni, gidebilir miyim bilemiyorum. Belki uyku hapı alır 8 saatte giderim herhalde. Bu teklifi düşüneceğim” dedi.