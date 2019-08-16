16 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:40:41
Diva hata kabul etmez
Bayramın ilk günü orkestrasını azarlayan Bülent Ersoy'un orkestra şefi Onur Özelçağlayan, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Özelçağlayan, 'Diva orkestrasına değil, ses teknisyenlerine 'haklı olarak' kızıyor. Profesyonellik hata kabul etmez, hele Bülent Ersoy gibi bir ustanın sahnesinde hiç etmez. Diva benden ve orkestramdan memnun değilse, neden 12 yıldır benimle çalışıyor?” dedi.
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