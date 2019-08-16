Diva hata kabul etmez

Özelçağlayan, 'Diva orkestrasına değil, ses teknisyenlerine 'haklı olarak' kızıyor. Profesyonellik hata kabul etmez, hele Bülent Ersoy gibi bir ustanın sahnesinde hiç etmez. Diva benden ve orkestramdan memnun değilse, neden 12 yıldır benimle çalışıyor?” dedi.