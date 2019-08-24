Diva buzhanede

Türk Sanat Müziği’nin Divası Bülent Ersoy yine yaptı yapacağını... Önceki akşam Can Tanrıyar’ın oğlu Anılcan’ın Adile Sultan Sarayı’nda düzenlenen törenine davetli olan Ersoy, düğüne geç saatlerde katıldı. Muhabirlerin ön kapıda beklediğini gören usta sanatçı,sarayın buzhanesinden giriş yaptı. Keyifsiz olduğu görülen Bülent Ersoy soruları yanıtsız bıraktı. Ersoy, arkadaşlarının yardımıyla düğün yerine mal kabul içerisinde bulunan buzhaneden girerken ortaya ilginç görüntüler çıktı.