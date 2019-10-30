Dişini yuttu

Bir dükkandaki kuruyemişleri göstererek, “Bende bunları yiyecek diş nerede” diyerek espri yapan usta sanatçı, tekrar dişçi provasına geldiğini, geçenlerde takılan dişi farkında olmadan yuttuğunu söyledi. İkinci kez diş provasına geldiğini söyleyen 76 yaşındaki oyuncu, “Doktorlar 'Dikkat et! Bu dişi de yanlışlıkla yeme, yoksa yapamayız’ dediler. Perşembe günü yeni dişimi takacaklar” dedi.