Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yeni tarzı büyük ilgi gördü

Diriliş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, uzun saç ve kirli sakalları ile dikkat çekti!

Dünyaca ünlü dizi Diriliş Ertuğrul'un sezon finalinin ardından yeni sezonda Diriliş Osman olarak ekrana kaldığı yerden devam edecek. Dizide başrol oynayan başarılı oyuncu Burak Özçivit, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Dizilerde sürekli sakalsız görünen Burak Özçivit, yeni imajında saçlarını ve sakallarını uzattı.

Diriliş Osman'da uzattığı saçları ve kirli sakalları ile dikkat çeken Burak Özçivit'in bu yeni tarzı, sosyal medya takipçileri tarafından büyük ilgi gördü...