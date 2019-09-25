Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Özge Törer kimdir, kaç yaşında?

Diriliş Osman dizisi yeni sezonda devam dizisi olarak ekranda olacak. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterini Burak Özçivit canlandıracak. Kadın başrol oyuncusu için bir çok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Diriliş Osman dizisinin başlamasına kısa bir süre kala dizinin kadın başrol oyuncusu bulundu. Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu.

ÖZGE TÖRER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Özge Törer 20’li yaşların başında olan yetenekli bir üniversite öğrencisidir. 2017 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanan Özge Törer şuanda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Girdiği Diriliş Osman seçmelerinde yapımcı Mehmet BOZDAĞ’ı hem yeteneği hemde güzelliği ile büyülemeyi başarmıştır.

Didim hayranı olan ve şuanda İstanbul’da yaşayan Özge Törer sağlam bir Atatürk hayranıdır. Aynı zamanda yüzmeyi ve ata binmeyi çok sevmektedir. Sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan Özge TÖRER instagramda ozgetorer ismini kullanmaktadır.

Özge Törer Kanal V kanalında Özge ile hayatın içinden programını sunmaktadır.

Hangi Dizilerde Oynadı?

Özge Törer bu zamana kadar hiç bir dizi de ve sinema filminde rol almamıştır. Törer'in ilk dizisi ve ekran deneyimi Diriliş Osman dizisi olacak bu dizide de Burak Özçivit ile partner olacak ve Malhun Hatun karakterine hayat verecektir.