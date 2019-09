Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar oynadığı diziler

Bu sezon ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşacak Diriliş Osman'da Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun karakterine Aslıhan Karalar can verecek. Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini sürdürüyor.

2017'de Kıbrıs Girne'de düzenlenmiş olan Best Model of The World yarışmasının birincisi oldu. Aslıhan Karalar, Hakan Sabancı ile yaşadığı beraberlikte magazin sayfalarına konu olmuştu.

ASLIHAN KARALAR OYNADIĞI DİZİLER

Aslıhan Karalar, 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Şahin Tepesi dizinde oynadı. Karalar, oyuncu kadrosunda Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Ebru Özkan, Murat Aygen ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Şahin Tepesi'nde Ezgi rölünü aldı.