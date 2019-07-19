Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda sürpriz isim! 'Zühre' rolünü canlandıracak

Diriliş Osman dizisi, Diriliş Ertuğrul dizisinin bitmesinin ardından duyurulmuş, baş rolünde Engin Altan Düzyatan değil Burak Özçivit isminin yer alacağı açıklanmıştı. Dizi ile ilgili küçük bilgiler paylaşılırken, rol alacak isimler ise sır gibi saklanıyor.

Diriliş Osman dizisinde ilk olarak Burak Özçivit'in rol alacağı açıklanırken, ilk partnerinin Ragıp Savaş olduğu ortaya çıkmıştı. Ragıp Savaş dizide Dündar rolüne hayat verecek. Savaş'ın dizide rol alacağı binicilik eğitimleri almasıyla ortaya çıkmıştı.

Yapımcı Mehmet Bozdağ Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan "Diriliş Osman için hazırlık yapmaya devam ediyor. Ragıp Savaş'ın ardından belli olan isim ise Ayşegül Günay. Günay, dizide Osman beyin (Burak Özçivit) yengesi Zühre rolüne hayat verecek. Diziye hazırlanmak için çalışmalara başlayan Günay'ın adının kısa bir süre sonra resmen duyurulması bekleniyor.

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?



9 Kasım 1969 Eskişehir doğumlu olan Ayşegül Günay, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Akrep burcu olan Günay, şimdiye dek 15 film ve dizide rol alan Ayşegül Günay, Bir Mucize Olsun dizisinde Esma Sancaktar karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Diziler:



Çukurdere (2018)

Bir Mucize Olsun (Esma Sancaktar, 2018)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon, Aytül, 2015-2016)

Yer Gök Aşk (3 Sezon, Sultan, 2010-2012)

Lale Devri (TV Dizisi, Sultan, 2010-2013)

Aile Saadeti (Lamia, 2009)

Küçük Kadınlar (2. Sezon (Eda, 2009)

Derman (2008)

Eşref Saati (2. Sezon 2008)

Kaybolan Yıllar (Niran, 2006)

Rol Aldığı Filmler:

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Şehriye Sözer, 2017)

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Emine, 2016)

Moskova'nın Şifresi: Temel (Şehriye Sözer, 2012)

Sümela'nın Şifresi: Temel (Şehriye Sözer, 2011)

Avatar (Türkçe Seslendirme, 2009)

Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını, 2008)