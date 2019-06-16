Yayınlandığı gün reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul’un bu sezon final yapması ile birlikte gözler yeni sezonda başlayacak olan Diriliş Osman'a çevrildi. "Diriliş Osman ne zaman yayınlanacak? Diriliş Osman oyuncu kadrosu belli mi?" diye internette aranmaya başladı.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Eylül sonu, Ekim başı gibi dizinin ilk bölümüyle TRT1 ekranında olması bekleniyor.