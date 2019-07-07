Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, “ Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman’ olarak bu sezon ATV’de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.