07 Temmuz 2019 Pazar 22:19:13 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 22:39:22
"Diriliş Osman"ın yeni kanalı belli oldu
Başrollerinde Burak Özçivit’in de bulunduğu Diriliş Osman dizisinin yeni kanalı belli oldu. Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın yayınlandığı yazıya göre Diriliş serisinin devamı olan 'Diriliş Osman' yeni sezonda Atv ekranlarında yer alacak.
Diriliş Ertuğrul ve Diriliş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, “ Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman’ olarak bu sezon ATV’de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
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