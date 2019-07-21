21 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:04:54
Diriliş Osman’a iki transfer
Yayınlandığı tarihten itibaren reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un devam serisi Diriliş Osman'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Burak Özçivit'ten sonra dizide yer alacak iki oyuncu daha belli oldu. Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragış Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i canlandıracak. Ayşegül Günay da, Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
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