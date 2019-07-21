Diriliş Osman’a iki transfer

Burak Özçivit'ten sonra dizide yer alacak iki oyuncu daha belli oldu. Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragış Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i canlandıracak. Ayşegül Günay da, Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.