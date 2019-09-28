  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6776
  • Euro
    6,2271
  • Altın
    272,9670
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransa’dan sonra Türkiye’de de rakipler Fransa’dan sonra Türkiye’de de rakipler
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Celaleddin Harzemşah dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Celaleddin Harzemşah dizisi
Hindistan'da fil saldırısında anne ile çocuğu yaşamını yitirdi Hindistan'da fil saldırısında anne ile çocuğu yaşamını yitirdi
Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle' etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle' etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı
Kruse ve Babel, İstiklal Marşı'nı okudu Kruse ve Babel, İstiklal Marşı'nı okudu
Fenerbahçe tribünleri Koray Şener’i unutmadı Fenerbahçe tribünleri Koray Şener’i unutmadı
ODTÜ'den korkutan açıklama! İstanbul'da deprem 7'den büyük olacak ODTÜ'den korkutan açıklama! İstanbul'da deprem 7'den büyük olacak
Yunanistan'da mülteci endişesi hakim Yunanistan'da mülteci endişesi hakim
Başparmakları olmayan Batuhan bebek destek bekliyor Başparmakları olmayan Batuhan bebek destek bekliyor
Damat gelini almaya tırla gitti Damat gelini almaya tırla gitti
Hindistan'dan Çin'in BM'deki "Keşmir" açıklamasına itiraz Hindistan'dan Çin'in BM'deki "Keşmir" açıklamasına itiraz
Özel hastane yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Özel hastane yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
'Önlemlere’ rağmen yine aynı olay! Hindistan’da yıllardır devam ediyor 'Önlemlere’ rağmen yine aynı olay! Hindistan’da yıllardır devam ediyor
Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamıyor Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamıyor
Meteoroloji'den 22 ile yağış uyarısı Meteoroloji'den 22 ile yağış uyarısı
Kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından dövüldü Kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından dövüldü
1. dakikada ağları sarsan Fernando, bu sezon atılan en erken golü kaydetti 1. dakikada ağları sarsan Fernando, bu sezon atılan en erken golü kaydetti
İzmir'de dehşete düşüren görüntü! Tekme tokat dövdüler İzmir'de dehşete düşüren görüntü! Tekme tokat dövdüler
"Birliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece karşımızda kimse duramaz" "Birliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece karşımızda kimse duramaz"
Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı Deprem sonrası kamp çadırları satışı arttı
Galatasaray U19, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti Galatasaray U19, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti
İstanbul son dakika deprem haberleri: Artçı sarsıntılar peş peşe devam ediyor İstanbul son dakika deprem haberleri: Artçı sarsıntılar peş peşe devam ediyor
Ali Koç, Fenerli taraftarları Türk Telekom Stadı'na uğurladı Ali Koç, Fenerli taraftarları Türk Telekom Stadı'na uğurladı
Depremde evinde çatlaklar oluşan engelli çift sokakta kaldı Depremde evinde çatlaklar oluşan engelli çift sokakta kaldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Eylül 2019 Cumartesi 20:33:44 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 20:49:55

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Celaleddin Harzemşah dizisi

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, gelecek ay Celaleddin Harzemşah dizisinin çekimlerine başlayacağını duyurdu...

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, gelecek ay Celaleddin Harzemşah'ın hayatı ve zaferlerini konu alacak dizi çekimlerine başlayacaklarını söyledi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin senarist ve yapımcısı Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı davetlisi olarak geldiği başkent Taşkent'te, Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatına ilişkin düzenlenen bir konferansa katıldı.

Türkiye, Azerbaycan, İran ve Özbekistan'dan çok sayıda bilim insanı ve uzmanın katıldığı konferansta, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Alparslan Akıncı ve İletişim Müşaviri Davut Gazi Benli de hazır bulundu.

Konferansta, Harezmşah'ın hayatı ve mücadelesini konu alan sunumlar yapıldı, Bozdağ ve ekibinin çekeceği diziye ilişkin hazırladığı kısa film gösterildi.

Konferansta konuşan Bozdağ, tarih bölümünde okurken, Türk medeniyetinin ana kaynağı olan bu coğrafyaya ait hükümdar, devlet ve bilim adamlarıyla ilgili araştırmalar yaptığını belirterek en büyük hayalinin Türk dünyası ile ilgili kalıcı eserler bırakmak olduğunu söyledi.

Bir yıldır Harezmşah'ın hayatını konu alacak bir dizi üzerinde çalıştıklarını, temmuzda da Özbek tarafıyla dizi konusunda bir anlaşma imzaladıklarını aktaran Bozdağ, gelecek ay oyuncu seçiminin ardından dizi çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.

Bozdağ, çekimleri Türkiye ve Özbekistan'da yapılacak dizinin ilk etapta 13 bölümden oluşacağını, devamının çekilip çekilmeyeceğine ise sonra karar vereceklerini vurguladı.

- "Türkiye, dizi yapımında önde gelen ülkelerinden biri"

Özbekistan Kültür Bakanı 1. Yardımcısı Ozodbek Nazarbekov da son yıllarda Türk yapımcıların önemli projelere imza attığını vurgulayarak "Türkiye, dizi yapımında dünyada önde gelen ülkelerden biridir." dedi.

Bu nedenle Özbek halkının büyük hükümdarı olan Harezmşah'ın hayatını anlatacak proje için Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Bozdağ ile anlaştıklarını belirten Nazarbekov, amaçlarının bu büyük hükümdarın hayatı ve mücadelesini en iyi şekilde seyirciye aktarmak olduğunu söyledi.

Özbek gazeteci-yazar Kemal Muhammed Yakub da Harezmşah'ın toplumun her kesimi tarafından sevildiğine işaret ederek, 11 yıllık hükümdarlık döneminde, Cengizhan ordusuna karşı savaşarak, onu yenen ilk komutan olduğunu hatırlattı.

Yakub, diğer ülkelerin Cengizhan ile ilgili çektikleri dizilerde Harezmşah'ın Cengizhan'a karşı kazandığı zafere yer vermediğine dikkati çekerek yeni dizinin bu açığı kapatacağına inandığını kaydetti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ