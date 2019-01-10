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10 Ocak 2019 Perşembe 10:09:00 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:13:23

Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölüm ne zaman

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman merak ediliyor.Çarşamba akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Birçok dizi ve yarışmanın yeni yapılacak olan reklam anlaşmaları nedeniyle 3 hafta yayınlanmayacağı duyurulmuş TRT 1 dizilerinin ise bundan etkilenmeyeceği söylenmişti. Geçtiğimiz hafta 130. yeni bölümü ile ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin bu hafta neden yayınlanmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölümü ile 16 Ocak Çarşamba akşamı TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? BU AKŞAM VAR MI?

Çarşamba akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Birçok dizi ve yarışmanın yeni yapılacak olan reklam anlaşmaları nedeniyle 3 hafta yayınlanmayacağı duyurulmuş TRT  1 dizilerinin ise bundan etkilenmeyeceği söylenmişti. Geçtiğimiz hafta 130. yeni bölümü ile ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin bu hafta neden yayınlanmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölümü ile 16 Ocak Çarşamba akşamı TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

 

Diriliş Ertuğrul 131. yeni bölümü 16 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek.

 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 131. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Diriliş Ertuğrul'da sular durulmuyor. Dragos'un hain planlarını ortaya çıkarmak isteyen Ertuğrul Bey hamlesini yaptı. Beybolat Bey ile birlikte oynadığı oyunla kalede haini bulmak isteyen Ertuğrul herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak. TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrtul 131.bölüm fragmanı yine nefes kesti. Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan, Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik'in başrollerde oynadığı dizinin 130. son bölümü, Total ve AB'deki reyting ölçümlerinde yine birinci sırada yer almıştı.

Son Bölümde Neler Yaşandı?

Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı.

Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı.

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