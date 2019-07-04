Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız oyuncusundan duygusal açıklama!

Oğlunu kucağına aldıktan sonra kendisini çok iyi hissettiğini aktaran Abdullah, “Anne olduktan sonra tamamlanmış hissettim kendimi. Bir tarafım hep yarım ve eksik kalıyordu. Çocukla beraber manevi anlamda bunu doldurmuş oldum, artık kendimi tam hissediyorum” diye konuştu.