04 Temmuz 2019 10:51 | Perşembe
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız oyuncusundan duygusal açıklama!
Diriliş Ertuğrul'da oynadığı Hafsa Hatun' rolüyle dikkat çeken Burçin Abdullah, geçen yıl haziranda dünyaya gelen oğlu Kaan Maraş'a bir doğum günü partisi düzenledi.
Oğlunu kucağına aldıktan sonra kendisini çok iyi hissettiğini aktaran Abdullah, “Anne olduktan sonra tamamlanmış hissettim kendimi. Bir tarafım hep yarım ve eksik kalıyordu. Çocukla beraber manevi anlamda bunu doldurmuş oldum, artık kendimi tam hissediyorum” diye konuştu.
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