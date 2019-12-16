Diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü veren Metin Hara'nın iş yeri mühürlendi
Ünlü manken Adrıana Lima ile yaşadığı aşk sonrası tüm Türkiye'ye adını duyuran Metin Hara, diploması olmadığı halde kendisini doktor ilan edince ihbar edildi ve iş yeri mühürlendi. Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi. Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açıldı.
Adrıana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran yazar Metin Hara, kendi kendini 'doktor' ilan edince, savcılığa ihbar edildi. Bir vatandaş, 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullanıyor' diyerek Metin Hara'yı BİMER'e şikayet etti.
'KİTAPLARIMDAKİ FELSEFEYİ ANLATIYORUM'
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlendi. Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi. Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açıldı.
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- Diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü veren Metin Hara'nın iş yeri mühürlendi
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