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18 Aralık 2019 Çarşamba 10:12:50 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:21:52

Diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü veren Metin Hara'dan bir bomba daha!

Kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edilerek hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenen ve iş yeri mühürlenen Metin Hara'nın savunması da yalan çıktı. Üzerine atılan suçlamayı reddederek iş yerinin mühürlendiğini inkar eden Metin Hara'nın savunmasının da doğru olmadıı ortaya çıktı. Hara hakkında hazırlanan iddianamede; iş yerinin sağlık kuruluşu olduğuna dair herhangi bir izin belgesi olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği belirtildi.

Kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edilerek hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenen ve iş yeri mühürlenen Metin Hara'nın bir yalanı daja ortaya çıktı.

İş yerinin  sağlık kuruluşu olduğuna dair herhangi bir izin ya da faaliyet belgesi bulunmayan İnsanagüven Eğitim Danışmanlık şirketinin sahibi Metin Hara'nın; hekim olduğuna dair bir belgesi veya geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği kapsamında bir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi. Bu sertifika bulunmadığı halde Hara'nın tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullandığı, ayrıca iş yerinde hekim ya da sağlık meslek mensubu olduğuna dair eğitim belgesi olmayanlara sağlık hizmeti verdirdiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Hazırlanan iddianamede, kendisini fizyoterapist, enerji uzmanı, tamamlayıcı tıp uzmanı olarak tanıtan Hara'nın, aldığı eğitimlerle düzenlediği seanslar ile hastalıkları tedavi ettiği, üniversitedeki hekimlere dahi eğitimler verdiğini, düşünce gücüyle kendi tedavi yöntemlerini öğrettiği, hayatları değişen kişilerin kendisine geri döndüğünü söylediği belirtildi. Ancak Hara'nın sadece İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullanabileceğine dair bilgi ve belgesinin olmadığı kaydedildi. Hara'nın üzerine atılı suçlamayı inkar ettiği, ancak herhangi bir belge ibraz etmediği, bu haliyle de suçu işlediği hususunda yeterli derecede şüpheli bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Hara'nın şirketinin izinsiz eğitim öğretim faaliyeti gösterdiği gerekçesiyle mühürlendiği kaydedildi.

METİN HARA'NIN AVUKATININ AÇIKLAMALARI YALAN ÇIKTI

Günaydın'da yer alan habere göre, Metin Hara'nın avukatı, Hara'ya ait olan iş yerinin Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlendiği iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi. Ancak bu açıklamanın doğru olmadığı ortaya çıktı. Hara hakkında hazırlanan iddianamede; iş yerinin sağlık kuruluşu olduğuna dair herhangi bir izin belgesi olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği belirtildi.

Öte yandan avukat, "Müvekkilim üniversite eğitimini tamamlayıp fizyoterapist unvanını almıştır. Herhangi bir ortamda kendini doktor olarak tanıtmamıştır" diye konuştu. Ancak savcılık, Hara'nın bir TV programında "Modern tıpta migrenin tedavisi yok ama bizim migren atakları azalan 5-6 hastamız var" gibi beyanlarda bulunduğunu kaydetti.

 

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