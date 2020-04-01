01 Nisan 2020 Çarşamba 13:26:36 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:42:30
Dilan Çıtak Tatlıses: Nefes almakta zorlanıyorum
Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Dörter'in özel bir hastanede tedavisi sürerken, Dilan Çıtak Tatlıses önceki akşam Instagram hesabında takipçileriyle sohbet etti.
Koronavirüs testi pozitif çıkan sevgilisi Levent Dörter’in özel bir hastanede tedavisi süren Dilan Çıtak Tatlıses önceki akşam Instagram hesabında takipçileriyle sohbet etti.
Kendisinin de hastalık belirtileri gösterdiğini belirten şarkıcı şöyle konuştu: “Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum.”
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