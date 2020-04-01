Dilan Çıtak Tatlıses: Nefes almakta zorlanıyorum

Koronavirüs testi pozitif çıkan sevgilisi Levent Dörter’in özel bir hastanede tedavisi süren Dilan Çıtak Tatlıses önceki akşam Instagram hesabında takipçileriyle sohbet etti.

Kendisinin de hastalık belirtileri gösterdiğini belirten şarkıcı şöyle konuştu: “Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum.”