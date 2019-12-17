17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 23:25:36
Dilan Çiçek Deniz'in dans eğitmeni Londra'dan
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz önceki akşam Cihangir’de objektiflere yansıdı.
Bir arkadaşının doğum günü partisinden çıkan oyuncu ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Reklam filmi için dans dersleri aldığını belirten Deniz, özel olarak Londra’dan gelen dans hocalarıyla çalıştığını söyledi.
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