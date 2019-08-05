Dilan Çiçek Deniz'den Sivaslılara özel paylaşım!

Son günlerde oyunculuğundaki performansı ile göz doldurun Dilan Çiçek Deniz, "Dünya Sivaslılar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kendisi de Sivaslı olan Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımı ise şu şekilde: Bir Sivaslı sevmeden ölmeyin

Sivas Belediyesi önceki senelerde 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü için çağrıda bulunmuştu. Bu yılda çağrı, ünlü isim Dilan Çiçek Deniz tarafından destek gördü. Böylece Dilan Çiçek Deniz, memleketini unutmadığını göstermiş oldu.