27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:41:49
Dilan Çiçek Deniz İspanya’nın yıldızı olacak
’Çukur’ dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle kariyerinde hızlı bir yükselişe giren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, dünyaya açılmaya hazırlanıyor!
Genç oyuncu, Tims&B şirketiyle İspanyol şirket Plano A Plano’nun ortaklaşa hazırladıkları dizi projesi için görüşmelere başladı. Türk ve İspanyol ortak yapımı dizide yer alacak olan Deniz, böylelikle de yurtdışına adımını atmış olacak.
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