Dilan Çiçek Deniz İspanya’nın yıldızı olacak

Genç oyuncu, Tims&B şirketiyle İspanyol şirket Plano A Plano’nun ortaklaşa hazırladıkları dizi projesi için görüşmelere başladı. Türk ve İspanyol ortak yapımı dizide yer alacak olan Deniz, böylelikle de yurtdışına adımını atmış olacak.