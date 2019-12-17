17 Aralık 2019 Salı 12:38:58 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 12:43:28
Dilan Çiçek Deniz Furkan sorusuna sinirlendi!
Katıldığı bir davette kendisine eski sevgilisi Furkan Andıç'ın sorulması üzerine oyuncu Dilan Çiçek Deniz tepki gösterdi.
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisi Furkan Andıç ile aşk yaşamaya başlayan yakın arkadaşı Aybüke Pusat’ı Instagram hesabından silmiş, takibi bırakmıştı.
'BENİM HİÇ ALAKAM YOK'
Önceki akşam menajeri Ayça Çinkitaş’ın doğum gününe katılan oyuncu, konuya dair sorular karşısında gerildi ve “Benim hiç alakam yok. Konuşmak istemiyorum” yanıtını verdi.
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