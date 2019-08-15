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15 Ağustos 2019 Perşembe 19:51:26 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 20:14:03

Devran Çağlar ölü bulundu! (Devran Çağlar kimdir, neden öldü?)

Devran Çağlar hayatını kaybetti. Alınan son dakika bilgisine göre, Ünlü şarkıcı Devran Çağlar, Maltepe’de bir rezidansta ölü bulunduğu belirttildi. 80'li yıllara damga vuran şarkıcı Devran Çağlar'ın kim olduğu ve neden öldüğü ile ilgili çıkan haberler üzerine google aramalarındaki araştırmalar hız kazandı. İşte Ünlü şarkıcı Devran Çağlar hakkında merak edilenler...

Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Devran Çağlar’dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar’ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe’deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Olay yerine gelen savcının incelemeleri sürüyor.

DEVREN ÇAĞLAR NEDEN ÖLDÜ?

Bir dönem Bülent Ersoy'a rakip olarak görülen şarkıcı Devran Çağlar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Geçmişte büyük bir üne sahip olan Çağlar 3 sinema filminde de rol aldı.

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

1 Ocak 1963 yılında Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti.

Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla tanınan Devran Çağlar 2000'li yılların başında cinsiyet değiştirme ameliyatı da olmuştu.

 Devran Çağlar gerçek isminin Şeref Kolçak olduğunu ve Eşref Kolçak’ın oğlu olduğunu iddia edip söyle demişti:

“Babam ergenlik dönemine girdiğimde yaptığım cinsel tercihimden ötürü beni fazlasıyla dışladı. Bana o dönemlerde “Ulan benim gibi bir adamın oğlu ibne olur mu? Bu bana yakışır mı?” diyerek baskı yapıyordu.

Ben de bir süre duygularıma engel olmayı denedim ama başaramadım. Bu bana verilmiş bir hissiyat bunu reddedemezdim. Babama hayatımı bu yönde yaşayacağımı söylediğimde çok sinirlendi ve beni hayatından çıkarttı.

20 senedir sanat camiasının içinde olmamıza rağmen babamla bir kez bile karşılaşmadık. Artık bu kırgınlığın bir an önce bitmesini istiyorum. Gerçek ailemin yanında olmak onlara doyasıya sarılmak istiyorum” dedi.

Devran Çağlar Özellikle Harun Kolçak ile benzerliğini, bu iddiasına kanıt olarak gösteriyor.

EŞREF KOLÇAK’TAN DEVRAN ÇAĞLAR AÇIKLAMASI

“Allah bu iddiaları çıkaranları kahretsin. Benim 56 yıllık evliliğim boyunca bir tek eşim Özcan Kolçak oldu ve benim tek oğlum var; o da Harun Kolçak’tır. Bu gibi haberlerden zevk alanları Allah’a havale ediyorum”

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