Ebru Gündeş’in sahne aldığı gecede, Megastar da konuklar arasındaydı.

Gündeş, şarkılarını seslendirirken aniden Tarkan’ı davet etmesi üzerine sahneye çıkan Tarkan, Gündeş’le ‘Gül Döktüm Yollarına’ şarkısına düet yaptı.

Türkiye’de bir ilk yaşanıyor diyen Ebru Gündeş “Normalde böyle bir durumda sahneye çıkmaz aslında. Kendi orkestrası değil. Hiç prova yapmadı. Bu bir ilk” dedi. Bu yorumlara kayıtsız kalmayan Tarkan, Ebru Gündeş’e övgüler yağdırarak “ Seninle aynı sahnede olmak onur verici” şeklinde konuştu.