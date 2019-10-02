02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 22:32:25
Dert Bende hazırlığı
Vuslat dizisinde Kerem karakteriyle dikkat çeken Ümit Kantarcılar, İstinye'deydi.
Yakışıklı oyuncu, Jessica May'le başrolü paylaştığı “Dert Bende” filminin gala gecesi için alışverişe çıktığını söyledi.
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