Derste keşfedilmişti! Hiro Hami, 'Sıfır Bir' adlı filmde başrolü kaptı

Okulda taklit kabiliyetiyle öğretmeninin dikkatini çeken Hiro, yüzlerce çocuğun başvuruda bulunduğu 'Sıfır Bir' filminin yapımcısıyla buluşturuldu. Oyuna girebilmesi ve kamera karşısındaki doğallığıyla filme dahil olan Hiro, 10 Ocak'ta beyazperdede ilk sınavını verecek.