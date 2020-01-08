08 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 21:50:16
Derste keşfedilmişti! Hiro Hami, 'Sıfır Bir' adlı filmde başrolü kaptı
Ailesiyle birlikte Suriye’den göç eden Hiro Hami, 'Sıfır Bir' adlı filmde başrolü kaptı.
Okulda taklit kabiliyetiyle öğretmeninin dikkatini çeken Hiro, yüzlerce çocuğun başvuruda bulunduğu 'Sıfır Bir' filminin yapımcısıyla buluşturuldu. Oyuna girebilmesi ve kamera karşısındaki doğallığıyla filme dahil olan Hiro, 10 Ocak'ta beyazperdede ilk sınavını verecek.
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