Derici'den kapris göndermesi

Yaklaşık 5 bin kişinin karşısına çıkan Derici, seslendirdiği ‘Aşkımız Olay Olacak’ şarkısının ardından hayranlarına “Yalnızsınız değil mi? Bizde de bir şey yok” diyerek espri yaptı. Derici, konserinde kuliste uç istekleri olan meslektaşlarına da taş atarak “Ben bir tek su isterim. Benim öyle farklı isteklerim yok. Ekibim de gittiğim yerlerde beni çok severler. Öyle isteklerim yok, yani vur kafasına al lokmasını biriyim” dedi.