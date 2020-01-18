Deniz Seki ve Hadise isyan etti

Yıllardır aldığı kilolar ve özel hayatıyla konuşulan Deniz Seki, yılbaşından hemen önce de sahne de geçirdiği kazayla çok konuşuldu. Sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düşen Deniz Seki sonrasında ortaya atılan 'reklam için yaptı' iddialarına ateş püskürdü. Önceki gün katıldığı bir davette kiloları nedeniyle tekrar gündeme gelince öfkelenen Deniz Seki önceki gece sosyal medya sayfasından basına rest çekti. “Dünyanın en güçlü, en asil, en güzel kadınlarından biri benim! Niye kendimi böyle övüyorum biliyor musunuz? Siz beni yere yatırıp çirkinleştirdiğiniz için” diyerek sözlerine başlayan Deniz Seki, “Hiçbir şey olmasa kalbim güzel. 25 yılımı bu sektörde geçirmişim. Hala oturup sabah sözde magazin programlarınızda Deniz Seki kilo aldı, yok bacağı ince bir sürü haber. Kadınız biz ya kadın. Kilo da alırız, veririz kime ne?” diye isyan etti. “Sahne harici dışarı dahi çıkmak istemiyorum artık” diyen şarkıcı, sözlerini şu cümlelerle bitirdi: “Bu ülkede kimler neler yaptı her şey unutuldu da sadece saf Deniz Seki mi kaldı? 25 yıldır bu işi yapan şarkılarını yazan bir sanatçıyla konuştuğunuzu unutmayın. Beni bu noktaya siz getirdiniz. Hepinize küskünüm. Nokta.”

HASTABAKICI HAYDUT

Deniz Seki sosyal medyada isyanını dile getirdikten sonra köpeği Haydut'la çekilen fotoğrafını paylaştı. 'Hasta yatağında annesine bakan evlat' notuyla paylaştığı karede gribal enfeksiyon geçiren şarkıcının bitkin hali dikkat çekti. Yüzlerce takipçisi 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

SAHNE ÖNCESİ ANNEMİ ARIYORUM

Hadise, sahneden kendisinin yıllarca üzerine gelinmesine dair açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, bu zamana kadar hakkındaki iddiaların hiçbirine cevap vermeyip onların seviyesine inmediğini belirtti. Her konser öncesi “Anneciğim sahneye çıkıyorum” her konser sonrası “Anneciğim sahneden indim” diye arayıp, mesaj attığını söylerken gözyaşlarını tutamayan Hadise, seyirciden büyük alkış aldı.