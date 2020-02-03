Deniz Seki: Ne reklamı? Ölümden döndüm

Ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Nazar çıktı diyelim. Hala ağrım var” diyen Seki hakkında çeşitli iddialar da ortaya atıldı, düşüşün bir kurgu olduğunu söyleyenler oldu. Konuyla ilgili açıklama güzel popçu, “Bir daha mı düşeyim özel video yapıp? Onu kim diyorsa kendi düşsün inşallah. Nereden düşerse düşsün. Yapmayın Allah aşkına ölümden döndüm ben” diyerek ateş püskürdü.