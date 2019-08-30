Deniz Seki cenazeye mini elbiseyle katıldı

Özgür Aras'ın kanser tedavisi gören teyzesi Funda Göncer vefat etti. Aras'ı acı gününde yalnız ünlü dostları yalnız bırakmadı. Cezaneye gelenler arasında Deniz Seki de vardı.

MİNİ ELBİSESİ ELEŞTİRİLDİ

Siyah mini ve göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Seki'nin kıyafeti sosyal medyada gündem oldu. Seki'nin kıyafeti cenaze töreni için uygun bulunmazken, mini ve dekolteli elbisenin üzerine başörtüsü takması ise tepkilere neden oldu.



