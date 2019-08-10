10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:47:54 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:50:46
Deniz Baysal üç farklı gelinlik giyecek
Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile önümüzdeki ay Çeşme’de evlenecek olan oyuncu Deniz Baysal, düğünde üç farklı gelinlik giyeceğini söyledi.
Çeşme’de yapılacak düğün hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen oyuncu, modacısı Zeliha Kaçar ile birlikte Nişantaşı City’s de görüntülendi. Baysal, “Düğün akşamı nikâh, after parti ve arada giyebileceğim gelinlikler diktiriyorum” dedi.
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