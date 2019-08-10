Deniz Baysal üç farklı gelinlik giyecek

Çeşme’de yapılacak düğün hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen oyuncu, modacısı Zeliha Kaçar ile birlikte Nişantaşı City’s de görüntülendi. Baysal, “Düğün akşamı nikâh, after parti ve arada giyebileceğim gelinlikler diktiriyorum” dedi.