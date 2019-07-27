Deniz Akkaya'ya eski eşi Efe Önbilgin'den şok! Mahkemelik olunca...

Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe’nin babası Efe Önbilgin, kızının bikinili fotoğraflarını Instagram’da paylaştığı için Deniz Akkaya’ya dava açtı. Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımda “Yıllardır ne madden ne manen baba olmayı istememiş bir ‘Instagram babasının’ yine yeniden açmaya çalıştığı dava kağıdını aldık. Olayın en gülünç kısmı Instagram fotograflarını bahane etmesi. Azizim anne ve baba olmak bir sanattır.” ifadelerini kullandı.