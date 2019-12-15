15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 03:01:08
Demir'in Boğaz keyfi
2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen Azra Akın, bir yaşındaki oğlu Demir'le birlikte Ortaköy sahilinden fotoğraf paylaştı.
Sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğrafın altına kalp emojisi koyarak eşi Atakan Koru'yu da etiketleyen güzel oyuncuyu görenler 'Demir'le Boğaz keyfi, mutluluğunuz daim olsun' şeklinde yorumlar yaptı.
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