Demir bir yaşında

Ünlü çift, çocukları için aile üyelerinin de katılımıyla doğum günü partisi organize etti. Ünlü oyuncu paylaştığı aile fotoğrafının altına “Demir’imiz 1 yaşında. Çok mutluyuz... Sevgili annemizin de doğum günü, birlikte kutlamanın sevincini yaşadık. Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ederiz” dedi.