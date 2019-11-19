19 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 21:59:55
Demir bir yaşında
Eski Dünya Güzeli Azra Akın'la Atakan Koru çiftinin oğlu Demir dün bir yaşına girdi.
Ünlü çift, çocukları için aile üyelerinin de katılımıyla doğum günü partisi organize etti. Ünlü oyuncu paylaştığı aile fotoğrafının altına “Demir’imiz 1 yaşında. Çok mutluyuz... Sevgili annemizin de doğum günü, birlikte kutlamanın sevincini yaşadık. Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ederiz” dedi.
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